8/11 – 17/11

Tijdens AMOK duikt kunstencentrum KAAP tien dagen lang overal op in de Stadsrepubliek, een eigentijds stadsontwikkelingsproject in de Sint-Jacobsbuurt van Brugge. Dat doen ze met meer dan 50 voorstellingen, concerten en lezingen, en met zo’n 200 artiesten. Denkers en doeners worden op de rooster gelegd of geven inkijk in hun creatieproces, muzikanten mogen hun meest experimentele klanken laten horen, een krijtkunstenaar tekent zich een weg door de stad en een speciale audiofiets neemt je mee voor een bijzonder tochtje.

amokbrugge.be