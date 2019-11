VIDEO. Levensgevaarlijk! Piloot laat passagier vliegen

Vliegen is misschien voor velen een kinderdroom, maar als je er niet voor bent opgeleid, kan het slecht aflopen. Dat weet een piloot uit Rusland intussen ook. Hij liet zijn lijnvliegtuig door een jonge vrouwelijke passagier besturen, die geen enkele vliegopleiding had gevolgd. Er waren ook andere passagiers aan boord. Het vliegtuig was op weg naar Siberië.

Een video op Instagram toont een jonge vrouw in roze trui in de cockpit die tijdens een vlucht aan het stuur zit, terwijl de stem van een man te horen is die haar instructies geeft. Bij de video staat als commentaar: “Het was heel cool! Dank u!” De video werd overgenomen in de Russische media en het account verborg de video uiteindelijk.

Er is inmiddels een onderzoek naar de piloot in kwestie gestart. Volgens de speurders dateren de feiten van 31 augustus, “toen een van de bemanningsleden een jonge vrouw tot de cockpit toeliet die geen toestemming had om te vliegen.”

Slechte reputatie