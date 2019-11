Opmerkelijk bedrog ontdekt tijdens rijexamen in Eupen

De lokale politie is aan het rijexamencentrum in Eupen tussenbeide moeten komen. Ze ontdekte er een flagrant geval van fraude, waarbij een jongeman met een camera, zender en ontvanger werd betrapt.

De feiten speelden zich af omstreeks 12.20 uur. De jongeman kwam er zijn theoretisch rijexamen afleggen, maar de examinatoren merkten iets op aan zijn oor. Volgens de politie was hij goed voorbereid. “Hij droeg een jas met een camera, zender en ontvanger. De vragen konden worden gefilmd en via een zender overgedragen aan een derde, die de antwoorden doorspeelde aan de kandidaat”, aldus de politiezone Vesder-Gueule. De man werd opgepakt.

Drukke dag aan het examencentrum

Het was trouwens donderdag niet de enige keer dat de politie moest tussenbeide komen in het examencentrum. ’s Ochtends was een persoon op de vlucht geslagen nadat een bediende twijfelde aan zijn identiteit. In de namiddag werd een dame opgepakt, omdat ze het theoretisch rijexamen kwam afleggen voor een andere persoon van wie ze de identiteitskaart in haar bezit had.