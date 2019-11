Dief steelt auto, maar schrikt als hij de achterbank opmerkt

Een dief heeft in Tsjechië een auto gestolen. Het leek een gemakkelijke klus, maar toen hij 5 kilometer verder achterom keek, merkte hij plots een baby van 6 maanden op de achterbank.

De 41-jarige moeder had de auto met draaiende motor en met het kind slapend op de achterbank voor de deur van een school in Praag geparkeerd om een ander kind op te halen. Terwijl de moeder snel de school in rende, ging een dief er met de auto vandoor.

De bandiet merkte het kindje een paar kilometer van de school op. Hij liet het daar achter op een parkeerplaats. Gelukkig ontfermde een voorbijganger zich over het meisje en kon die haar ongedeerd aan de moeder teruggeven.

Ook het voertuig is later beschadigd teruggevonden. De dief is nog steeds spoorloos.