Collectie van designer Virgil Abloh voor IKEA vliegt razendsnel de deur uit

Gisteren lag de langverwachte collectie van de Amerikaanse ontwerper Virgil Abloh voor meubelgigant IKEA in de rekken. Een paar uur later is die in elk filiaal van de Zweedse meubelgigant bijna volledig uitverkocht. Sommige items verschenen al voor het dubbele van de prijs op tweedehandssites.

Wie nog items wil scoren van de zogenoemde Markerad-lijn van modeontwerper Virgil Abloh zal snel moeten zijn. Hij is bekend van zijn luxelabel Off-White en mag zichzelf artistiek directeur noemen van Louis Vuitton Men. De meeste stuks zijn in elke IKEA-vestiging uit voorraad. Het gaat om de meest opvallende stuks zoals de tapijten in de vorm van een rekening en een grasmat, de shoppers, klokken en lamp met print van de Mona Lisa.

De grotere stuks uit de lijn zijn wel nog hier en daar beschikbaar. Een stoel, ligbed of tafel van Abloh in je interieur integreren, kan dus nog. Om te weten of het item naar keuze nog voorradig is in de winkel in je buurt, kun je online de voorraad checken – al loopt die even achter op de realiteit.

Meteen ook op tweedehandssites

Intussen kunnen fans met een diepe geldbuidel de felbegeerde stuks wel scoren op tweedehandssites. Daar worden bepaalde woonaccessoires al massaal aangeboden, vaak aan het dubbele van de prijs. Het tapijt in de vorm van de kassabon kostte origineel 59,99 euro. Nu kun je erop bieden vanaf zo’n 110 euro. Voor de wandlamp met de Mona Lisa, oorspronkelijk 79,99 euro, wordt tot 225 euro gevraagd.

Abloh ontwierp in totaal vijftien, louter essentiële, items voor in het huis van jongvolwassenen. “Ik wil met de stuks in de collectie humor en ironie in huis brengen”, zei de Amerikaanse designer eerder over zijn collectie, die vooral gericht is op jongvolwassenen. Het voorbije jaar werden regelmatig teasers uit de lijn op de wereld losgelaten, die op veel belangstelling konden rekenen.