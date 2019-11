Campus UGent al week in de ban van mysterieuze stank

Op de campus Blandijn van de universiteit Gent hangt sinds een week een verschrikkelijke stank. Vanwaar de geur afkomstig is, weet niemand. De aula die het zwaarste is getroffen, is zelfs gesloten.

“Ik vind dat het naar kaas ruikt, maar ook naar een turnzaal in het middelbaar”, zegt een van de studenten aan VRT NWS. “Het ruikt hier naar beschimmelde afwas en zweetvoeten. Ik moet ervan kokhalzen.” De geur is er sinds dinsdag en is mogelijk afkomstig van een stinkbom.

Geen gevaar voor de studenten

“Toen we bericht hebben gekregen van de geur, hebben we meteen de brandweer gecontacteerd”, klinkt het bij de universiteit. “We wilden zo snel mogelijk uitsluiten dat het om schadelijke stoffen ging. Dat was gelukkig niet het geval. Nu proberen we de geur zo snel mogelijk weg te krijgen door te poetsen en te ventileren.”

Omdat de stank niet te harden is, werden er vorige week verschillende lessen afgeschaft. Eén van de aula’s is nog wel gesloten. De studenten krijgen op een andere locatie les.

Geen sporen van stinkbom

“Wat precies de oorzaak is, is niet duidelijk en het is ook niet eenvoudig te achterhalen”, zegt de universiteit nog. “Het lijkt op een stinkbom, maar er zijn geen sporen te vinden. We vermoeden in ieder geval dat het om boterzuur gaat. Dat is een stof die zeer traag verdampt en tijd nodig heeft om weg te trekken. De geur kan hier nog weken blijven hangen.”