Bejaarde Hawaïaan overlijdt na val in lavatunnel onder zijn tuin

Een oudere man is in zijn tuin op Hawaï om het leven gekomen, nadat hij in een lavatunnel viel. Het slachtoffer uit Hilo, op het hoofdeiland, werd al enkele dagen vermist.

De politie doorzocht het huis van de man in Kaumana en ontdekte dat hij bijna zeven meter naar beneden was gevallen in een lavatunnel in zijn tuin. Die tunnels ontstaan op natuurlijke wijze door korstvorming. Bij lavastromen vloeit de lava ondergronds langs daar weg.

Bezienswaardigheid

In het Kaumana Caves Park bij Hilo zijn de tunnels een bezienswaardigheid voor wandelaars. Ze werden gevormd na een uitbarsting van de vulkaan Mauna Loa in 1881. Waarschijnlijk viel de man door zachte grond tijdens het snoeien in zijn tuin.

Reddingswerkers konden het slachtoffer nog bovenhalen en naar het ziekenhuis brengen, maar daar kon men niets meer voor hem doen. Hij werd bij aankomst al snel doodverklaard.