Bedrijf ontwikkelt virus dat elke vorm van kanker kan bestrijden

Een Australisch bedrijf onderzoekt of een nieuw virus kan helpen in de strijd tegen kanker. Bij testen op muizen was het resultaat alvast erg hoopgevend.

Onderzoekers van het bedrijf Imugene hebben een virus ontwikkeld dat alle vormen van kanker zou kunnen bestrijden. Het virus is gebaseerd op de koepokken, een zeer besmettelijke runderziekte. Ze modificeerden het virus tot een nieuw virus met de naam CF33. De behandeling sloeg alvast aan bij muizen, waarbij de kankers verkleinden of zelfs volledig verdwenen.

De dokters hopen dat hetzelfde resultaat ook bij de mens bereikt wordt. Begin volgend jaar zal het getest worden op proefpersonen die borstkanker, huidkanker, longkanker, blaaskanker, maagkanker of darmkanker hebben.

Nevenschade

Kankerexpert Yuman Fong is enorm hoopvol over de behandeling. “Al sinds 1900 weten we dat virussen kanker kunnen bestrijden. Toen mensen vroeger ingeënt werden tegen hondsdolheid bleek hun kanker te verdwijnen. Het probleem was dat het virus schadelijk was voor de kanker, maar tegelijkertijd ook dodelijk kon zijn voor de mens. Onze samenstelling is niet schadelijk voor de mens en zal de kankercellen toch aanvallen”, vertelt hij aan News Australia.

Het virus zal bij de proefpersonen rechtstreeks in het kwaadaardige gezwel geïnjecteerd worden. Daar zal het zich vermenigvuldigen waardoor de tumor uiteindelijk ontploft en verdwijnt.

Immuunsysteem

Dat is erg hoopvol nieuws, al zal het nog een tijdje duren alvorens het in ziekenhuizen toegepast zal worden. Uit de trials zal onder meer duidelijk moeten worden of het virus niet aangevallen wordt door het immuunsysteem. “Het is mogelijk dat het immuunsysteem het virus bestrijdt alvorens het komaf heeft gemaakt met de kankercellen. Ook moeten we grondig nagaan welke bijwerkingen eraan verbonden zijn”, legt Professor Sanchia Aranda uit.