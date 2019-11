Wereldwijd schuldenrecord niet zonder risico

De wereldwijde schuldenberg was nooit zo hoog, vooral door toedoen van de private sector. En dat is niet zonder risico, zo waarschuwde de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva vandaag. De gezamenlijke wereldwijde schuld van de publieke en private sector is opgelopen tot 188.000 miljard dollar, of ongeveer 230 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product, zei de nieuwe IMF-topvrouw tijdens een internationale conferentie.

De privésector is een van de voornaamste motoren achter die toename, maar ook de overheidsschuld van de ontwikkelde economieën staat op het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog.

Leningen zijn dan wel essentieel voor gezinnen en bedrijven om te kunnen investeren, een te hoge schuldenberg betekent een risico voor de financiële stabiliteit en kan wegen op de groei, zo waarschuwde Georgieva. Ze benadrukte dat de terugbetalingscapaciteit bewaakt moet worden, en riep op tot transparantie.

bron: Belga