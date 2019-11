“We hebben leugens van match delegate aangetoond”

Volgens advocaat Jochem Martens, die KRC Genk vertegenwoordigde in de tuchtprocedure omtrent de gestaakte Limburgse derby, kan de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) enkel besluiten dat de match tegen STVV opnieuw gespeeld moet worden. “Het reglement is niet gevolgd en dus kan er ook geen sanctie worden opgelegd.” Op vraag van meester Martens werden de veiligheids- en politieverantwoordelijken op de bewuste 28 september gevraagd om te komen getuigen. Zij bevestigen het vermoeden van KRC Genk: match delegate Crucke besliste zonder overleg om de Limburgse derby op Stayen definitief af te blazen.

“We hebben bewezen dat de match delegate heeft gelogen. We hebben duidelijk gehoord dat er geen contact is opgenomen met de politieverantwoordelijke en veiligheidsverantwoordelijke. De man was heel goed op de hoogte van wat er moest gebeuren. In paniek zal hij de ref dan maar gezegd hebben dat de match stilgelegd moet worden. Nadien probeert hij voor uw zetel zijn leugens in te dekken. Daar houdt het debat dan ook op: de regels zijn niet gevolgd, dus kan er ook geen sanctie worden opgelegd. En dan schrijven de Laws of the Game van de FIFA voor dat de match herspeeld moet worden.”

In eerste instantie vroeg STVV om een forfaitnederlaag op te leggen aan Genk, maar de Kanaries wisselden het geweer donderdag van schouder. “We sluiten ons in hoofdorde aan bij KRC Genk. Fase 3 is niet correct toegepast en dus kunnen de bijhorende sancties niet worden opgelegd”, aldus meester Kristof De Saedeleer, die eraan toevoegde dat er een discrepantie in de strafvordering was geslopen. “STVV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de Genkse fans. Zelfs al was fase 3 correct toegepast, dan nog kan STVV daar niet aansprakelijk voor worden gesteld. Standard en Charleroi komen tot fase 2 en ze worden elk bestraft met 4.000 euro. STVV komt tot fase 2 en riskeert zwaardere sancties. We hebben nochtans geen extra disciplinaire beslissingen nodig om tot actie aangespoord te worden”, pleitte de advocaat, die verwijst naar de zestien burgerrechtelijke uitsluitingen naar aanleiding van STVV-Genk.

bron: Belga