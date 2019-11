Waalse regering stelt “overgangsbegroting” voor die 435 miljoen euro in het rood gaat

De Waalse begroting gaat volgend jaar voor 435 miljoen euro in het rood. Dat bleek vandaag bij de voorstelling van de budgettaire oefening in Namen. Het blijft de bedoeling tegen het einde van de legislatuur in 2024 opnieuw met een begrotingsevenwicht aan te knopen. In maart staat een nieuw conclaaf geprogrammeerd. De topministers van de Waalse regering trokken zich dinsdag terug in conclaaf om zich over het budget voor 2020 te buigen. Twee dagen later stelden ze het resultaat van die oefening voor. “Het gaat om een overgangsbegroting die onze engagementen respecteert, waaronder een begrotingsevenwicht in 2024 zonder nieuwe belastingen en een herschikking in lijn met de sociale, economische en klimaatuitdagingen waar het geweest voor staat”, benadrukte minister-president Elio Di Rupo.

De regeringsleider voegde eraan toe dat de begroting nog maar een ontwerp van de Waalse prioriteiten bevat. “Een meer diepgaand conclaaf staat einde maart op de agenda, om zonder tijdsdruk de financiële middelen waarover we beschikken, te optimaliseren.”

“Het tekort dat we voorstellen is groot, maar het is een begrotingstekort”, gaf minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) aan. “De stagnering van de economie, de armoede, de klimaatverandering… Dat zijn de echte tekorten die we moeten aanpakken. En het is vandaag dat we moeten investeren.”

Vanuit die optiek wil de Waalse regering aan de Europese Commissie vragen de flexibiliteitsclausule te activeren, zodat de ploeg-Di Rupo een reeks investeringen rond klimaat en nieuwe technologieën buiten de begroting kan houden. Die investeringen zouden goed zijn voor zowat 350 miljoen euro.

“De begroting is geen doel op zich. Wat we vandaag doen, is een eerste etappe. We doen wat we kunnen, in moeilijke tijden, om de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren”, besloot Di Rupo.

bron: Belga