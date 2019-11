VN-mensenrechtencomité beveelt repatriëring Belgische IS-kinderen in Syrië aan

België moet alles in het werk stellen om alle Belgische kinderen die zich in conflictzones in Syrië te repatriëren “uit respect voor het hoger belang van het kind”. Dat stelt het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties vandaag in een rapport met zowel “positieve aspecten” en als “zaken die aanleiding geven tot bezorgdheid” inzake respect voor de mensenrechten. Het comité zegt verontrust te zijn door het aantal Belgische kinderen die zich conflictzones bevinden en door de omstandigheden waarin ze zich bevinden. Volgens het OCAD, het orgaan voor dreigingsanalyse, bevinden zich 69 kinderen met een band met België in de regio, meestal met moeder in de kampen voor vrouwen van IS-strijders of “Foreign Terrorists Fighters” (FTF).

Het mensenrechtencomité dat zijn basis in Genève heeft, vindt dat de Belgische staat de repatriëring van alle kinderen moet faciliteren en de toegang tot medische zorg en re-integratiediensten tijdens hun repatriëring.

Het comité is ook bezorgd over het feit dat de Belgen, verdacht van terroristische daden of oorlogsmisdaden riskeren in derde landen – Irak en Syrië – te worden berecht, zonder juridische garanties of het recht op een rechtvaardig proces en de internationale politieke en burgerrechten. België zou het nodige te moeten doen om de Belgische verdachten van terrorisme of oorlogsmisdaden op berechtiging volgens de internationale rechten.

bron: Belga