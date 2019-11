Verkiezingen Bolivia – Student komt om bij protesten in Bolivia

Een 20-jarige student is woensdag overleden aan de gevolgen van verwondingen die hij heeft opgelopen bij de gewelddadige manifestaties in Cochabamba, in het centrum van Bolivia. Dat meldt een medische bron. In het land lopen de spanningen op tussen de manifestanten die protesteren tegen de regering en de ordediensten. Volgens een medisch rapport dat de lokale media konden inkijken, werd het slachtoffer opgenomen met “een ernstig schedelletsel en een schedelbreuk” en lag hij in coma.

Het dodental bij de manifestaties in Bolivia is daarmee gestegen tot drie. Nog eens een twintigtal andere mensen raakten woensdag gewond bij het geweld in Cochabamba.

De protesten braken uit toen president Evo Morales ondanks beschuldigingen van fraude werd uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen.

“Ik betreur de dood van de jonge Limbert Guzman, een onschuldig slachtoffer van het geweld, dat gepromoot wordt door politieke groeperingen die rassenhaat onder Boliviaanse broeders bevorderen”, liet Morales op Twitter weten. “Ik herhaal mijn oproep om de vrede tussen onze mensen te herstellen.”

Bron: Belga