Verdacht poeder op trein in Denderleeuw: geen anthrax en poeder nooit uit verpakking

Het verdacht poeder dat gisteravond aangetroffen werd op een trein in het Oost-Vlaamse Denderleeuw, waardoor de reizigers de wagons een tijdlang niet mochten verlaten, was geen anthrax. Dat meldt het Oost-Vlaamse parket. De conducteur op de trein van Kortrijk naar Brussels Airport had het poeder aangetroffen in een aktekas. De anthrax-procedure werd opgestart. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de trein werd afgeleid naar een ongebruikt spoor. Het poeder werd onderzocht door de civiele bescherming en na enkele uren bleek dat het vermoedelijk niet om anthrax zou gaan. De reizigers op de trein, een 25-tal, konden daarna de wagons verlaten. Ze werden met de bus naar Brussel gebracht.

Uit verder onderzoek blijkt dat het zeker niet om anthrax gaat, maar om welke stof is nog niet duidelijk. Omdat de verpakking niet beschadigd was, was er sowieso weinig kans op besmetting.

bron: Belga