Vakbonden De Lijn Vlaams-Brabant ontkennen akkoord – vrijdag nog steeds staking

De vakbonden bij De Lijn ontkennen het bericht dat de Vlaamse vervoersmaatschappij donderdagavond omstreeks 20 uur verspreidde, dat er een akkoord zou zijn over het actuele sociaal conflict in Vlaams-Brabant. “Voorlopig zetten wij onze actie verder”, aldus een mededeling van het gemeenschappelijk vakbondsfront. De reden van de mislukking van het overleg donderdag is volgens de vakbonden “dat er geen begrip getoond wordt voor de situatie van de mensen op werkvloer”. “Concreet kregen wij weer minieme voorstellen die niet echt gefundeerd werden en geen waarborg inhouden voor een betere werking van de ondersteunende diensten zoals planningdiensten en HR”, aldus de vakbonden.

De drie vakbonden hebben donderdagavond in een gemeenschappelijk overleg besloten om het laatste voorstel van de directie desondanks morgen/vrijdag aan de respectievelijke syndicale achterban voor te leggen om na te gaan of er voldoende draagkracht voor is. De vakbonden roepen intussen op om vrijdag de stakingsactie in Vlaams-Brabant en Brussel voorlopig verder te zetten.

bron: Belga