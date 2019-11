Sportoase toch schuldig aan dood van jonge duiker in zwembad in Leuven

Het hof van beroep in Antwerpen heeft de nv Sportoase Philipssite schuldig bevonden aan de dood van een jonge duiker in haar zwembad in Leuven in juni 2011. De zwembaduitbater werd veroordeeld tot een boete van 11.000 euro en een schadevergoeding van ruim 20.000 euro. Julien Dumoulin uit Vorst werd op 24 juni 2011 om 22.31 uur uit het water gehaald in het zwembad van Sportoase aan de Philipssite in Leuven. De jongeman werd in het UZ Leuven in een kunstmatige coma gehouden, maar stierf op 2 juli 2011 net voor zijn 19de verjaardag aan hersenschade door een langdurig zuurstoftekort. Het slachtoffer had elf minuten op de bodem van het zwembad gelegen zonder dat de drie aanwezige redders ook maar iets hadden gemerkt.

De moeder van de omgekomen duiker trok naar de rechter. De correctionele rechtbank van Leuven legde op 15 juni 2015 de verantwoordelijkheid voor het overlijden bij Sportoase door een gebrek voorzichtigheid en voorzorg. De uitbater kreeg een geldboete van 5.500 euro en moest aan de moeder een schadevergoeding van 42.848,18 euro betalen.

Het hof van beroep in Brussel sprak Sportoase op 25 juni 2018 vrij en legde de schuld van het ongeval bij de duiker. Het Hof van Cassatie vernietigde dat arrest op 4 december 2018. De zaak werd verwezen naar het hof van beroep in Antwerpen, dat in een arrest het bedrijf nu opnieuw schuldig bevonden heeft aan het onopzettelijk veroorzaken van de dood van de jongeman. De moeder stelde zich weer burgerlijke partij en kreeg 20.886 euro toegewezen.

