Red Lions krijgen Nationale Trofee voor Sportverdienste

De Belgische nationale mannenhockeyploeg krijgt dit jaar de Nationale Trofee voor Sportverdienste. Dat is vandaag bekendgemaakt in het Brusselse stadhuis. “Ik zit al meerdere jaren in de jury. Ik denk dat het nog nooit zo’n makkelijke keuze is geweest”, verklaarde Michel D’Hooghe. In december 2018 behaalden de Red Lions hun eerste wereldtitel in het Indiase Bhubaneswar. In augustus van dit jaar kroonden ze zich in eigen land, eveneens voor het eerst, tot Europees kampioen.

De Nationale Trofee voor Sportverdienste bekroont sinds 1928 een Belgische sporter of sportploeg die zich in het voorbije jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. De prestigieuze onderscheiding kan maar één keer in een carrière worden gewonnen. Een jury van (voormalige) sportkampioenen kiest de laureaat, dit jaar werd Jean-Michel Saive als nieuw lid verwelkomd.

“We konden niet om de Red Lions heen”, zei jurylid Ingrid Berghmans. “We hebben in België natuurlijk een enorm sportjaar gehad. Maar het was grandioos wat onze hockeyers gepresteerd hebben. Ze hebben ook een enorme uitstraling. We houden rekening met hun wereldtitel in 2018, want die pakten ze na de vorige proclamatie. Het was geen optie om één Red Lion eruit te lichten, want ze hebben hun prestaties toch echt als ploeg gerealiseerd.”

Basketbalspeelster Emma Meesseman, die onder andere de WNBA-titel met de Washington Mystics veroverde, leek een grote kanshebster, maar haalde het dus niet. “Ze is nog maar 26 jaar oud, misschien krijgt ze de prijs later nog”, aldus de voormalige judoka, zelf laureate in 1982.

Vanaf de eerste stemronde was het volgens Michel D’Hooghe duidelijk wie de laureaat zou zijn. “Ik vind dit een heel mooie bekroning van een groep die ik erg bewonder. Dat geldt trouwens ook voor bondscoach Shane McLeod, een echte topkerel”, aldus D’Hooghe. “Verschillende sporten in de weegschaal leggen, is natuurlijk altijd een beetje appelen met peren vergelijken. Maar ik denk dat je naast de waarde van de prestatie ook moet kijken naar de uitstraling. En die was bij de Red Lions toch fenomenaal. Ze hebben het Belgische sportgebeuren toch beheerst.”

Het nationale mannenhockeyteam won de trofee al in 1959. “Maar het reglement voorziet dat een team met andere mensen opnieuw in aanmerking komt”, reageerde de baas van de Medische Commissie van de FIFA. Vorig jaar ging de trofee naar turnster Nina Derwael. In 2017 won tennisser David Goffin. Op 18 december wordt de trofee overhandigd.

bron: Belga