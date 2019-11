Partijstandpunt is niet gewijzigd, zegt Lachaert

Het pleidooi van de Gentse burgemeester Mathias De Clercq voor een paarsgroene regering is een persoonlijk standpunt, maar Open Vld blijft er voorstander van dat N-VA en PS samen een regering vormen. Dat zegt de liberale Kamerfractieleider Egbert Lachaert vandaag. De Clercq staat zelf in Gent aan het hoofd van een coalitie met liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten. Hij brak vandaag een lans voor een paarsgroene regering op federaal niveau, dus zonder N-VA, terwijl zijn partij tot nu toe steeds de voorkeur gaf aan een paarsgeel verhaal, mét N-VA aan boord.

“Mathias is burgemeester in Gent in een paarsgroene coalitie en ik heb begrip dat dat zijn persoonlijk standpunt is”, reageert Lachaert. “Maar het partijstandpunt is niet gewijzigd: wij streven bij voorkeur na dat PS en N-VA als twee grootste partijen deelnemen aan de regering”.

Lachaert beseft dat die piste al een moeilijk verhaal is, maar “het alternatief van paarsgroen is nog oneindig veel moeilijker dan het nu al is, vooral op sociaal-economisch vlak”.

bron: Belga