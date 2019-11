Opnieuw droger vanaf morgen

Het wordt deze namiddag wisselvallig met plaatselijke buien. De maxima bedragen 5 of 6 graden in de Hoge Venen en tot 10 of 11 graden in Vlaanderen. De wind draait naar zuidwest en wordt matig in het binnenland maar vrij krachtig aan de kust, met rukwinden van 50 tot 60 kilometer per uur, meldt het KMI. ’s Avonds is er hier en daar nog kans op een laatste bui, waarna het droog wordt met in de meeste streken opklaringen. De temperaturen dalen deze nacht snel naar minima van -1 tot +2 graden ten zuiden van Samber en Maas en van 0 tot 3 of 4 graden elders. We verwachten dan ook lichte grondvorst. Op het einde van de nacht ontstaan er in sommige streken mogelijk lage wolkenvelden. De wind wordt zwak tot matig en krimpt geleidelijk naar zuid tot zuidoost.

Na het optrekken van het plaatselijke ochtendgrijs krijgen we morgen meestal droog weer met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Maxima van 6 tot 10 graden. Tijdens de nacht van morgen op zaterdag verwachten we nu eens opklaringen, dan weer wolkenvelden, waaruit in de kuststreek enkele buien kunnen vallen. De minima liggen tussen -1 en 0 graden in de Ardennen en tussen 0 en 5 graden in de andere streken. In het binnenland gaat het dus opnieuw licht vriezen aan de grond. De wind is eerst zwak en veranderlijk, gaat later zwak tot matig waaien uit zuidwestelijke richting en wordt aan zee tijdelijk vrij krachtig uit west tot noordwest.

Zaterdag wisselen opklaringen af met meer bewolkte perioden waarbij hier en daar een spatje regen kan vallen. Op vele plaatsen blijft het echter droog, met temperaturen die stijgen tot 4 à 9 graden. Zondag drijven er wolkenvelden binnen, verbonden aan een storing boven Frankrijk. Die zouden in het zuiden van het land voldoende dik kunnen zijn voor wat lichte neerslag. ’s Ochtends is een vlokje sneeuw op de Ardense hoogten zelfs niet uitgesloten. Maxima van 4 tot 8 graden bij een zwakke tot matige oostenwind.

Na een koude nacht met op vele plaatsen lichte nachtvorst, krijgen we maandag rustig weer met aanvankelijk opklaringen. Op de nadering van een storing neemt de bewolking echter geleidelijk toe vanaf het westen. Op het einde van de dag kan er al wat regen vallen in de kuststreek. Maxima van 4 tot 7 graden.

bron: Belga