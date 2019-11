Nieuwe topman bpost – “Geen grote koersverandering”

Onder Jean-Paul Van Avermaet zal de koers van bpost niet plots veranderen. “De strategie ligt vast. Een grote koersverandering zal er volgens mij niet zijn”, zei hij bij zijn voorstelling in het postsorteercentrum in Neder-Over-Heembeek. Voorzitter François Cornelis zei dat het postbedrijf “boven alles een people-manager” wilde om Koen Van Gerven op te volgen. Maar de CEO moest ook ervaring hebben als zakenman. “Hij heeft getoond dat hij het charisma, leiderschap en de competenties heeft”, zei Cornelis over Van Avermaet. Het benoemingscomité koos unaniem voor hem uit vier kandidaten.

Van Avermaet was in zijn nopjes. “Bpost is een prachtig bedrijf met een solide basis, dat wel heel veel uitdagingen voor zich heeft”, zei hij in een korte speech. Als grootste uitdaging noemde Van Avermaet de digitalisering. Met tevreden medewerkers, een goeie dienstverlening voor alle burgers en gezonde financiële resultaten kan bpost volgens hem succesvol zijn.

Bpost zit in volle transformatie, en probeert de dalende postvolumes te compenseren door op e-commerce in te zetten. Van Avermaet zal die koers blijven volgen. “De strategie ligt vast en de implementatie is al begonnen. We zien dat de eerste resultaten in de juiste richting gaan. Het zou raar zijn mochten we nu in een andere richting gaan.”

Bron: Belga