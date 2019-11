Lluis Puig en Toni Comin bij onderzoeksrechter in Brussel

De Catalaanse politici Lluis Puig en Toni Comin verschijnen deze namiddag bij de Brusselse onderzoeksrechter in het kader van de nieuwe Europese aanhoudingsbevelen (EBA) die het Spaanse gerecht tegen hen heeft uitgevaardigd. Vanwege hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum worden Puig en Comin samen met andere Catalaanse politici, onder wie voormalig minister-president Carles Puigdemont, vervolgd voor opruiing, ongehoorzaamheid en misbruik van overheidsgeld. De twee verblijven al sinds 2017 in ons land. Spanje had eerder al twee EAB’s uitgevaardigd. Het eerste werd ingetrokken, het tweede is door de Brusselse raadkamer niet uitvoerbaar verklaard.

Vorige maand veroordeelde het Spaanse hooggerechtshof al twaalf Catalaanse separatisten voor hun rol bij het onafhankelijkheidsreferendum. Negen van hen kregen celstraffen tussen negen en dertien jaar. De veroordelingen hebben tot groot protest in Catalonië geleid.

bron: Belga