Koning en koningin ontvangen succesvolle sporters op paleis

Ongeveer vijftig Belgische sporters die het afgelopen jaar op Europees of mondiaal niveau excelleerden zijn vandaag ontvangen op het koninklijk paleis. Minder dan een jaar voor de Olympische en Paralympische Spelen zitten de meesten al in gedachten in Tokio. De Red Lions, die nog niet wisten dat ze de Nationale Trofee voor Sportverdienste hadden gekregen, laten zich de huldigingen welgevallen sinds ze eind december 2018 hun eerste wereldtitel veroverden. “Het is inderdaad bijna een gewoonte, maar het is vooral een grote eer”, lachte Vincent Vanasch. “Niet iedereen heeft de kans op het paleis ontvangen te worden. Het is een teken dat het voorbije jaar goed is verlopen voor ons. We hopen in augustus terug te keren met een olympische medaille.” In Tokio mikken de Red Lions, regerend Europees en wereldkampioen, resoluut op het goud. “Er wacht ons nog heel wat voorbereiding. Als de Spelen morgen zouden beginnen, dan zouden we niet klaar zijn. We gaan hard werken, want de andere landen hebben het op ons gemunt”, aldus de doelman van de Red Lions.

Ook Remco Evenepoel hoopt na de Spelen met een medaille terug te keren naar het paleis. “Ik ben heel fier hier te zijn. Het is de bekroning van een mooi seizoen bij de profs”, zei de 19-jarige renner, die als neoprof Europees en vicewereldkampioen tijdrijden werd en de Clasica San Sebastian won. Volgend jaar hoopt Evenepoel te bevestigen. “Het WK en de Olympische Spelen vinden plaats op parcours die me liggen, maar het wordt moeilijker”, verwees hij naar het feit dat zijn concurrenten hem nu beter kennen.

Elise Mertens won afgelopen seizoen onder meer het dubbelspel op de US Open. “Ik wil altijd meer, ook al blijft het niveau stijgen”, zei Belgiës nummer 1 in het vrouwentennis. “Ik hou van het dubbelspel, ik kan het goed vinden met mijn partner Sabalenka. Ik hoop dat we nog goede resultaten gaan boeken, maar het enkelspel blijft mijn prioriteit.”

bron: Belga