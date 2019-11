Genyn grijpt net naast nieuwe wereldtitel op 100 meter op WK para-atletiek

Rolstoelatleet Peter Genyn is er vandaag op het WK para-atletiek in Dubai niet in geslaagd zijn wereldtitel op de 100 meter (T51) te verlengen. De 42-jarige Brusselaar moest in 20.50 de Fin Toni Piispanen (20.33) voor laten gaan. Bijna kaapten de Belgen twee medailles weg. Roger Habsch finishte als vierde in 22.69 en was daarmee 21 honderdsten te traag om de Mexicaan Navarro Sanchez van brons te houden. Volgende week woensdag verdedigt Genyn zijn titel op de 200 meter.

Lea Bayekula werd ondanks een persoonlijk record van 17.58 uitgeschakeld in de reeksen (halve finales) van de 100 meter (T54). Ze werd vierde in haar reeks en was twee honderdsten te traag om met haar tijd opgevist te worden (top drie van elke reeks, plus sneltste twee naar finale).

Bron: Belga