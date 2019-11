Europa League – AA Gent na 1-3 zege in Wolfsburg met één been in 1/16 finales

AA Gent heeft donderdag de leiding genomen in groep I door met 1-3 (rust 1-0) te gaan winnen op het veld van het Duitse Wolfsburg. De Buffalo’s tellen nu acht punten uit vier wedstrijden. Wolfsburg volgt met vijf punten. Het Oekraïense Oleksandriya en het Franse Saint-Etienne, die donderdag 2-2 gelijkspeelden sluiten de groep af met allebei drie punten. Alleen als Saint-Etienne en Oleksandriya allebei hun laatste twee wedstrijden winnen, grijpt Gent nog naast een plaats in de zestiende finales. De wedstrijd begon niet goed voor de Gentenaren. Wolfsburg startte sterk en na twintig minuten kon Joao Victor hard binnen knallen voor de 1-0. Gent moest even bekomen en kon pas na de rust reageren. Roman Yaremchuk nam een slecht weggewerkte bal in één tijd heerlijk op de slof en liet doelman Pavao Pervan kansloos (50.). Na 65 minuten mocht de Belgische ploeg opnieuw vieren. Laurent Depoitre klom hoog met zijn voet en werkte de hoekschop van Vadis Odjidja handig binnen. Gent toonde zich efficiënt en een kwartier voor tijd maakte Michael Ngadeu-Ngadjui er 1-3 van, op alweer een hoekschop. Wolfsburg dreigde nog wel en zag onder meer een poging op de lijn gered worden door Odjidja, maar kon de Gentse overwinning niet meer vermijden.

.

bron: Belga