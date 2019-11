Brussels Airlines: focus moet gaan van groei naar winstgevendheid

Brussels Airlines moet de focus verleggen van groei naar winstgevendheid. Een winstmarge van 8 procent is onontbeerlijk om te kunnen overleven als maatschappij. Dat heeft Christina Foerster, de CEO van Brussels Airlines, vandaag gezegd na de aankondiging dat de maatschappij tegen eind 2022 de kosten met 160 miljoen euro structureel moet drukken. De drempel van 8 procent winstgevendheid is niet uit de lucht gegrepen, aldus Foerster. Het is een industriële standaard: een luchtvaartmaatschappij heeft 8 procent ebit-marge nodig, alleen nog maar om haar grootte te kunnen behouden, zo legde ze uit. “Dus om onze vloot te kunnen vernieuwen, om te kunnen investeren in IT, in mensen … hebben we die 8 procent nodig.”

Brussels Airlines heeft die mate van rendabiliteit nog nooit gehaald. De voorbije jaren boekte de maatschappij nauwelijks winst. En dit jaar zit winst er helemaal niet in, zeker niet na het faillissement van Thomas Cook. Het wegvallen van de touroperator kost Brussels Airlines, dat het leeuwendeel van de reizigers van de touroperator vervoerde, meer dan 12 miljoen euro, zo werd becijferd.

Om de 8 procent winstmarge te bereiken, wil de maatschappij tegen eind 2022 structureel voor 160 miljoen euro in de kosten gesneden hebben. Die doelstelling werd vastgelegd na een vergelijking met gelijkaardige Europese luchtvaartmaatschappijen. Daaruit bleek dat Brussels Airlines het inzake inkomsten degelijk doet, maar dat de kosten veel hoger liggen dan elders.

“Het was dus duidelijk tijd voor een reboot (herstart, red.)”, zei ook financieel directeur Dieter Vranckx. Alle departementen worden tegen het licht gehouden, en ook het netwerk wordt onder de loep genomen. Maar, zo verzekerde Foerster, “we zullen een sterke maatschappij blijven op de Belgische markt, zowel voor business- als vrijetijdsreizigers, en we zullen op de lange afstand actief blijven in Afrika en in Noord-Amerika. Er kunnen hier en daar verschuivingen optreden, maar de kern van ons netwerk zal dus niet veranderen.”

bron: Belga