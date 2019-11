Bij accidentele explosie in raffinaderij in Syrië valt één dode

Bij een ontploffing, die ontstond bij onderhoudswerken in de raffinaderij van Banias in Syrië, is donderdag één dode gevallen. Dat meldt het officiële persbureau Sana. “Een reservoir ontplofte tijdens laswerken in de raffinaderij van Banias”, in het westen van het land, waar sinds 2011 oorlog woedt, stelt het agentschap. Daarbij kwam volgens de Syrische minister van Olie Ali Ghanem één werknemer om. Een andere raakte gewond bij de explosie.

De raffinaderij van Banias bevindt zich in de provincie Tartous, die onder controle staat van het regime van Bashar al-Assad.

Bron: Belga