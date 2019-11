WOW! Antwerps model verkozen tot Playmate van het jaar

Niemand minder dan Debby Gommeren werd door Playboy Mexico verkozen tot Playmate van het jaar. Knappe prestatie, want als Vlaamse is het geen evidentie om zo’n grote internationale wedstrijd te winnen.

Ze kan het zelf amper geloven, en toch mag Debby Gommeren zich Playmate van het jaar in Mexico noemen. Het 31-jarige Antwerpse model zal daardoor in december voor de tweede keer op de cover van het bekende naaktblad verschijnen. “Echt, mijn jaar kan niet meer stuk. In 2018 stond ik al eens met een shoot in Playboy Mexico. Dat ik nu ben uitgeroepen tot hun favoriete Playmate: een hele eer. En zeker als je bedenkt dat het op basis van de stemmen van het publiek beslist wordt. Eerlijk? Ik ben vooral verbaasd dat de meeste mensen voor mij hebben gekozen. Er was heel wat concurrentie, en dan vooral van Amerikaanse meisjes. Zij hebben meestal heel wat volgers op hun sociale media, waardoor ik die titel echt niet verwacht had. Ik wil dan ook iedereen bedanken die me aan de overwinning heeft geholpen”, vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Verkrachtingszaak

Debby kennen we nog van de commotie rond ex-Ketnet-presentator Melvin Klooster. De knappe brunette beweerde in 2012 dat Klooster haar verkracht had na een nachtje uit. Ze vermoedde dat hij die nacht iets in haar drankje had gedaan en haar vervolgens verkracht heeft. Uiteindelijk trok ze haar klacht in, maar bleef ze achter haar verhaal staan.

Modellencarrière in de Verenigde Staten

Een jaar later verhuisde Debby naar Los Angeles. Daar bouwde ze een succesvolle modellencarrière uit en verbleef ze zelfs een tijdje in de Playboy Mansion van wijlen Hugh Hefner.