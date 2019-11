Staking bij De Lijn breidt zich uit naar heel Vlaams-Brabant

Wie vanochtend een bus van De Lijn in Vlaams-Brabant wil nemen, moet rekening houden met heel wat hinder. De staking die startte in de Vlaamse Rand rond Brussel is uitgebreid naar de hele provincie. In de rand rond Brussel rijdt maar 20 procent van de bussen, in de regio Leuven 70 procent.

“In de Vlaamse Rand is de situatie gelijkaardig aan die van de voorbije twee dagen. Daar rijdt circa 80 procent van de bussen niet. In het arrondissement Leuven wordt er vooral gestaakt in het Leuvense stadsnet waar de helft van de bussen niet uitrijdt. Op de streeklijnen in deze regio zijn de gevolgen van de staking beperkt tot 20 procent”, aldus Debruyne die namens De Lijn de stakingsactie sterk betreurt.

Personeelstekort

De vakbonden protesteren met de actie tegen tal van zaken zoals het personeelstekort, fouten in de planning voor chauffeurs en in de administratie bij uitbetalingen, het weigeren van verlofaanvrage en de mank lopende organisatie van de technische diensten. “Er zijn al heel wat stappen gezet en ook verschillende investeringen gebeurd om de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs te vereenvoudigen. Niet alle inspanningen zijn op korte termijn zichtbaar”, aldus Debruyne.

“Grenzeloze arrogantie”

Directie en vakbonden bereikten woensdag na uren onderhandelen geen akkoord. Volgens de vakbonden deed de directie geen enkele noemenswaardige toegeving om tegemoet te komen aan de eisen. In een pamflet dat woensdagavond onder het personeel verdeeld werd haalde het gemeenschappelijk vakbondsfront hard uit “naar de arrogantie van het management dat geen grenzen kent”. Voor zover bekend is er nog geen nieuwe vergadering gepland.