Rapper T.I. onder vuur na heftige onthulligen over dochter

Sommige vaders gaan heel erg ver om hun dochter te beschermen. Zo ook de rapper T.I., die er evenwel serieus over gaat. Naar eigen zeggen trekt hij elk jaar met zijn tienerdochter naar de gynaecoloog om te checken of ze nog wel maagd is.

Die controversiële uitspraak deed hij in de podcast ‘Ladies Like Us’, toen hem gevraagd werd of hij met zijn dochter al het “seksgesprek” heeft gehad. De Amerikaanse rapper, die in totaal zes kinderen heeft, vertelde hoe hij dat aanpakte bij zijn oudste dochter, Deyjah. Zij is op dit moment achttien. “Niet alleen hebben we dat gesprek gehad, we maken jaarlijkse uitstapjes naar de gynaecoloog om haar maagdenvlies te controleren. Ja hoor, ik ga met haar mee.”

“Op haar zestiende verjaardag plakte ik een post-it tegen haar deur: ‘Gyno. Morgen om 9u30’. Ik ben toen met haar meegegaan, en de dokter deed daar eerst moeilijk over. Er was namelijk sprake van beroepsgeheim, en zonder Deyjahs toestemming mocht hij geen informatie met mij delen. Ik vroeg Deyjah dan maar om even iets te ondertekenen waardoor dat wél mocht, geen probleem.”

“Ze doet niet aan topsport”

Wanneer de presentatrices hem vertellen dat het maagdenvlies gescheurd kan worden door andere activiteiten, waait hij die commentaar weg. “Ik zei: kijk dokter, ze rijdt niet op paarden, ze doet niet aan topsport, check alsjeblieft gewoon haar maagdenvlies en geef mij snel je resultaten.”

Hij gaf ook nog mee aan de luisteraars dat Deyjahs maagdenvlies op haar achttiende verjaardag nog intact was.

Zware kritiek

De rapper krijgt zware kritiek op zijn uitspraken. Zo beschuldigt men hem ervan dat hij zijn dochter al op jonge leeftijd onder druk zette en onnodig controleert. “Dit is verschrikkelijk op zo veel verschillende niveau’s…”, aldus Jennifer Gunter, een bekende gynaecoloog uit de States.

Bovendien zijn de ‘maagdelijkheidstesten’ veroordeeld door de World Health Organization, die in 2018 een officiële petitie begon om de praktijk af te schaffen. “Het is een schending van de mensenrechten”, klinkt het daar. “En het kan afbraak doen aan de fysieke en mentale gezonheid van het meisje in kwestie.”

Harris, de 19-jarige zoon van T.I., lijkt ook niet akkoord te gaan met de uitspraken van zijn vader. Hij likete verschillende commentaren op Twitter die zijn vader veroordeelden, inclusief eentje die zijn praktijken “walgelijk, bezittelijk en controlerend” noemde.