Michel Van den Brande moet onder het mes na ongeluk

Na een ongeval bij hem thuis, moet stellingbouwer Michel van den Brande een operatie ondergaan aan zijn biceps. Hij kreeg een zwaar voorwerp op zijn arm, waardoor zijn spier scheurde.

“Wie van mijn vrienden heeft raad of is dokter? Ik doe vanmorgen mijn gordijnen open en er valt een plaat recht op mijn biceps”, schreef hij op Facebook. “Spierbal zit nu ineens hoog in mijn arm en doet serieus pijn! Iemand idee wat ik best kan nemen of doen?” Op een foto is te zien hoe zijn spier inderdaad verschoven lijkt te zijn.

“Slecht nieuws vrienden”

“Slecht nieuws vrienden, biceps afgescheurd”, liet hij iets later weten via hetzelfde kanaal. “Spier is helemaal door, op een klein stukje na. Orthopedist moet binnenkort opereren. Word nu doorgestuurd naar ziekenhuis Beveren, naar een orthopedist. Hou jullie op de hoogte.”



In het ziekenhuis kreeg hij geen goed nieuws. “Juist buiten bij den dokter, morgen operatie maar heb een week uitstel gevraagd: die revalidatie is 3 maanden en dat zie ik echt niet zitten. Als ik mij niet laat opereren hou ik daar een Popey-arm aan over omdat mijn biceps omhoog is gekropen! Wie heeft er ervaring met hem niet te laten opereren?”

Of hij al dan niet door zal gaan met de operatie, is nog niet bekend.