Mannen negeren partner meer dan een keer per dag met selectief gehoor

Als je vriendin in de toekomst klaagt dat je niet luistert, kan je haar voortaan zeggen dat je niet de enige bent. Uit onderzoek van een Brits gehoorbedrijf blijkt namelijk dat mannen bijna 390 keer per jaar ‘selectieve doofheid’ veinzen om hun lief te kunnen negeren.

Wij herkennen het allemaal wel, je vriendin wil dat je het vuilnis buitenzet of dat je de vaatwas leeft. Erger nog: verhalen over haar familie en hoe haar nichtje liefdesproblemen heeft en haar moeder last heeft van vapeurs. Om kort te gaan, gesprekken waar je helemaal geen zin in hebt. Dan doen je meestal net of je het niet hoort.

Mannen

Een Brits gehoorbedrijf heeft hier nu onderzoek naar uit laten voeren en de cijfers zijn opmerkelijk. Bijna driekwart van de 2.000 onderzochte Britten gelooft dat hun partner een selectief gehoor hebben. Vooral mannen lijken last te hebben van dit kwaaltje. Gemiddeld luistert een man 388 per jaar niet. Overigens zijn vrouwen ook niet heilig, zij horen het 339 keer per jaar niet.

Het onderzoek dat gesponsord is door gehoorapparatenverkoper Scrivens claimt ook dat het kan komen door gehoorverlies. Nou ja, wij laten ons in ieder geval niet in het oo(r)tje nemen.