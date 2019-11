Je kan overnachten in het ouderlijke huis van Harry Potter

Fans van Harry Potter mogen een nieuwe activiteit toevoegen aan hun bucket list. Heb je al boterbier gedronken, zwerkbal gespeeld en smekkies in alle smaken geproefd? Ga dan eens slapen in het ouderlijke huis van Harry Potter. Dankzij Airbnb kan je voor 128 euro per nacht een kamer boeken in De Vere House.

Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om de woonst van de familie Duffeling. Die is gelegen in Martins Heron en werd een tijdje geleden verkocht. We hebben het daarentegen over de plek waar Harry de eerste maanden van zijn leven doorbracht.

Lavenham

Het huis kwam voor het eerst in beeld in 2011 in de film ‘Harry Potter en de Relieken van de Dood’. De echte woonst is gelegen in het middeleeuwse centrum van Lavenham in het Britse Suffolk. De kamers beschikken allemaal over een hemelbed en andere sprookjesachtige curiositeiten die je verzekeren van een betoverend verblijf. Voor 128 euro per nacht heb je een tweepersoonskamer ter beschikking, maar de badkamer zal je helaas moeten delen met andere Dreuzels.