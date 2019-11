Je kan nu groepsgesprekken weigeren op WhatsApp

Er zijn zo van die kleine ergernissen in het leven. Een daarvan zijn groepsgesprekken op WhatsApp. Mensen kunnen je eraan toevoegen en tot nog toe moest je ze gewoon aanvaarden. Maar daar komt nu verandering in.

Eerder al meldde de berichtendienst dat deze mogelijkheid eraan zat te komen. Nu is het ook eindelijk zover. Gebruikers in India gingen ons voor, maar vanaf nu is de update om vooraf groepsgesprekken te weigeren beschikbaar voor alle WhatsApp-gebruikers.

Instellingen

Gebruikers van WhatsApp kunnen de optie aanzetten via de privacy-instellingen in de app. Onder ‘Groepen’ kan je vervolgens aangeven wie jou wel of niet mag toegeven aan een groepsgesprek. Je hebt de keuze uit drie mogelijkheden: ofwel mag iedereen je toevoegen, ofwel mogen alleen contacten in je adresboek dat, ofwel kan je bepaalde personen uit je adresboek op een weigerlijst zetten.

De personen op de weigerlijst kunnen jou niet uitnodigen voor een groepsgesprek, maar daar alleen een uitnodiging voor sturen via een apart bericht. Vervolgens heb je drie dagen de tijd om deze uitnodiging te aanvaarden. Doe je dat niet, dan word je ook niet toegevoegd aan het groepsgesprek.