Eén-reeks “Down the road” wint internationale tv-prijs in Londen

Het Eén-programma ‘Down the road’ heeft in Londen de AIB Impact Award gewonnen. Dat maakte de zender bekend in een mededeling. In het programma gaat presentator Dieter Coppens op reis met zes mensen met het syndroom van Down. De AIB Impact Award erkent een programma dat een grote sociale of politieke impact heeft gehad. Vorig jaar won CNN International de prijs voor een reportage over slavenhandel in Libië. Dit jaar valt ‘Down the road’ de eer te beurt.

“‘Down the road’ is een programma waarvan de impact veel breder gaat dan enkel de televisie-uitzendingen of online fragmenten”, verklaart Gunda Cannon directeur bij AIB. “Iedereen die de reeksen gezien heeft, zal iets hebben voelen veranderen vanbinnen. Die persoon zal mensen met het downsyndroom niet meer op dezelfde manier kunnen bekijken. Van nu af aan zijn zij gewone mensen als jij en ik.”

“Dit hadden we nooit kunnen dromen”

Het is de eerste keer dat een entertainmentprogramma de award in de wacht sleept. “Dat de reeks deze prijs wint, bewijst dat ook integer, authentiek entertainment een grote impact kan realiseren in onze samenleving”, reageert regisseur Gijs Polspoel. “We hoopten natuurlijk dat het ‘Down the road’-verhaal een groot publiek zou raken. Maar we hadden nooit gedroomd dat het zo’n groot effect zou hebben op de houding van de kijkers.”

Het is al de vierde internationale prijs voor het Eén-programma. Eerder won het al de Gouden Roos, de eerste prijs in de categorie ‘Documentaries – Human relations and values’ op het World Media Festival in Hamburg, en de Zilveren Award op het New York Festival voor TV & film in de categorie ‘Reality TV Drama’. In 2020 zendt Eén het derde seizoen van “Down the road” uit.

De organisatie Association for international broadcasting AIB reikte al voor de vijftiende keer prijzen uit aan omroepen en programmamakers van over de hele wereld. In totaal zijn er 21 categorieën.