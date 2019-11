Diagne excuseert zich publiekelijk voor penaltyklucht tijdens PSG-Club Brugge

Club Brugge-aanvaller Mbaye Diagne heeft zijn excuses aangeboden na de gemiste penalty tegen PSG. “Ik heb een grote fout gemaakt”, klinkt het.

Wat een schertsvertoning gisteren tijdens het ‘Champions League’-duel tussen PSG en Club Brugge. In de 74ste minuut kreeg Blauw-Zwart bij een 1-0 stand een strafschop. Dé uitgelezen kans om een punt (of meer) te pakken en daarmee, net als tegen Real Madrid, opnieuw te stunten.

Pijnlijke misser

Aanvoerder en penaltyspecialist Hans Vanaken zou de logische keuze geweest zijn om de strafschop te nemen, maar Diagne claimde de bal, tot grote frustratie van Vanaken. Tot overmaat van ramp miste de 28-jarige Senegalees de penalty. Uiteindelijk verloor Club de nochtans sterke wedstrijd met 1-0.

“Egoïst”

Voetbalanalist Marc Degryse was niet te spreken over de actie. “Hij heeft alles verpest. Wat een egoïst”, klonk het. En heel wat andere commentatoren en voetballiefhebbers zijn het met hem eens.

“Verkeerd aangepakt”

Intussen heeft Diagne zich publiekelijk verontschuldigd voor het incident. “Het spijt me zeer erg. Ik wilde het team helpen, maar ik heb een grote fout gemaakt. Ik heb het helemaal verkeerd aangepakt. Ik wil me eerst en vooral excuseren bij de coach, de aanvoerder en alle andere ploegmaats. En natuurlijk ook bij de supporters. SORRY. Ik zal alles doen om te geven wat jullie verdienen. Het spijt me zeer, Club Brugge-familie”, klinkt het op Instagram.

Hieronder kan je de bewuste fase herbekijken: