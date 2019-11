Axelle Red neemt in emotionele brief afscheid van overleden vader

De vader van Axelle Red is afgelopen weekend op 88-jarige leeftijd overleden en dat valt de zangeres zwaar. In een brief op Facebook vertelt ze hoe het gemis haar pijn doet, maar hoe ze ook kan genieten van de vele fantastische herinneringen aan hem.

Iemand dierbaar verliezen is een heel emotionele ervaring, dat ondervindt ook Axelle Red. De Belgische zangeres moest afgelopen zaterdag afscheid nemen van haar 88-jarige vader. In een lang bericht op Facebook probeert ze haar verdriet onder woorden te brengen en tegelijk de man te eren die een belangrijke rol in haar leven heeft gespeeld. Het bericht verzamelde al snel meer dan 1.000 hartverwarmende reacties.

“Het was redelijk fantastisch!”

“Papa, lieve papa, beste vriend, we missen je elke seconde nog net iets meer en het doet nog zoveel meer pijn dan verwacht. Hadden we, ik, het geweten… dan hadden we nog meer en nog intenser genoten van je persoon”, vertelt de Limburgse artieste. “Hoewel, het was best wel redelijk fantastisch! Het geluk duurde zo lang: 88 jaar! Iedereen die van hem hield, dacht dat hij er voor altijd zou zijn. Een groot man. Je kon hem altijd wel ergens tegenkomen. Langs de Hasseltse boulevard of de kanaalkom aan de zonkant, waar hij 42 jaar gemeenteraadslid was en 16 jaar schepen.”

“Zijn fameuze grappen weergalmen nog steeds in het Parijse ministerie van Cultuur van toen ik er een officiële bekroning kreeg. De toenmalige minister Renaud Donnedieu de Vabres had, zei hij, de beste avond van heel z’n politieke carrière. En diegenen die op je wachten, daar waar je nu heengaat, om samen te kaarten met een Witteke. Of twee. En om sigaretten te roken als kwajongens… die hebben verdomd chance! We vergeten je nooit en ik hoop ooit zonder tranen – enkel met de glimlach zoals je het wilde – aan je terug te kunnen denken. Ik ben sowieso gewapend met je honderden moppen. Ik ken ze nog stuk voor stuk, alleen kan ik ze niet zo goed vertellen als jij.”