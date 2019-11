Von der Leyen vraagt Britse premier om kandidaat voor te dragen

Ursula von der Leyen, de verkozen voorzitter van de nieuwe Europese Commissie, heeft de Britse premier Boris Johnson een brief gestuurd met de vraag om zo snel mogelijk een kandidaat-eurocommissaris voor te dragen. Dat heeft een woordvoerster van von der Leyen vandaag meegedeeld. In de brief vraagt von der Leyen aan Johnson om “zo snel mogelijk” een kandidaat of meerdere kandidaten voor te dragen. De Duitse hoopt immers dat het Europees Parlement haar nieuwe bestuursploeg nog deze maand het vertrouwen kan schenken. Dan zou ze met haar nieuwe team op 1 december aan de slag kunnen gaan.

Von der Leyen dringt er bij de Britse premier op aan om vrouwelijke kandidaten voor te dragen. Von der Leyen had in eerste instantie een Commissie met 14 mannen en 13 vrouwen gepresenteerd, maar haar doelstelling van een gelijke vertegenwoordiging van man en vrouw is in het gedrang gekomen nadat het Europees Parlement één mannelijke en twee vrouwelijke kandidaten heeft afgewezen en Frankrijk vervolgens Thierry Breton heeft voorgesteld ter vervanging van Sylvie Goulard.

Hongarije heeft dan weer de diplomaat Olivier Varhelyi voorgesteld als vervanger voor de afgewezen Laszlo Trocsanyi. Twee dagen na de vorming van een nieuwe regering in Boekarest wacht Von der Leyen nog steeds op de voordracht van een nieuwe Roemeense kandidaat ter vervanging van de socialiste Rovana Plumb. Stelt zowel Londen als Boekarest een vrouwelijke kandidaat voor, dan zou de nieuwe Commissie 13 vrouwen en 15 mannen tellen.

Hoewel ze geen instructies uit de hoofdsteden mag ontvangen, en volledig onafhankelijk moet werken, moet de Commissie een onderdaan van elke lidstaat tellen. De Britse regering had tot dusver geen kandidaat voorgedragen omdat ze ervan uitging dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de Europese Unie zou verlaten. Bij de goedkeuring van het nieuwe uitstel tot eind januari hebben de Europese staatshoofden en regeringsleiders dan ook geëist dat Londen een kandidaat-commissaris zou voordragen.

