VN-rapport voorziet in vertrek van blauwhelmen in Congo tegen 2022

De missie van de VN-blauwhelmen in de Democratische Republiek Congo zou, onder bepaalde voorwaarden, verspreid over drie jaar progressief afgebouwd kunnen worden. Dat voorstel staat in een rapport van de Verenigde Naties dat recent aan de Veiligheidsraad werd bezorgd en dat het Franse persagentschap AFP kon inkijken. Het rapport kwam er nadat VN-secretaris-generaal Antonio Guterres om een strategische evaluatie van de VN-missie in de Democratische Republiek Congo (Monusco) had gevraagd. Het document biedt “een onafhankelijke analyse van de uitdagingen en opportuniteiten in de DRC en van de relevantie van het mandaat van Monusco”, luidt het. Het bevat “de parameters die een verantwoorde en efficiënte overgang moeten verzekeren, los van financiële overwegingen, institutionele voorkeuren en geopolitieke belangen”.

Voor de terugtrekking moet volgens het rapport minimum drie jaar worden uitgetrokken. “Met een vertrek eind 2022 zitten de Verenigde Naties in een goede positie om een verantwoorde overgang te verzekeren, gesteld dat de hervormingen die door de nieuwe autoriteiten zijn aangekondigd, aan hetzelfde tempo worden doorgezet”, schrijven de auteurs.

Het eerste jaar zou het aantal blauwhelmen gehandhaafd worden en zouden slechts enkele aanpassingen worden doorgevoerd. Het tweede jaar zou er een terugtrekking kunnen worden beoogd van de VN-militairen in de provincies Tanganyika en Kasaï terwijl de missie zich wel nog steeds focust op de Kivu’s en Ituri. Het derde jaar zou dan in het teken staan van de volledige terugtrekking.

