“Vliegtuig op Schiphol wordt mogelijk gekaapt”

De Koninklijke Marechaussee onderzoekt een verdachte situatie in een vliegtuig op Schiphol. Er werd alarm geslagen op de luchthaven. Mogelijk gaat het om een van een vliegtuig kaping. Dat meldt de Nederlandse openbare omroep NOS op basis van bronnen binnen de marechaussee. Tijdens het boarden zou de gezagvoerder van het vliegtuig op de alarmknop voor een kaping hebben gedrukt. Het is onduidelijk of er een terroristisch motief is, aldus nog NOS. Ook Algemeen Dagblad zegt dat “diverse bronnen binnen veiligheidsdiensten” lieten weten dat er een melding van een kaping is binnengekomen. Op het moment dat het alarm werd geslagen, zouden al 27 passagiers zijn ingestapt in het vliegtuig.

Meerdere hulpdiensten zijn uitgerukt naar Schiphol. Er is opgeschaald naar GRIP 3. Die wordt afgekondigd bij een ernstige situatie die grote gevolgen kan hebben voor de bevolking.

bron: Belga