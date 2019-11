Saoedi-Arabië heeft contact met Houthirebellen in Jemen

Saoedi-Arabië staat in contact met de Houthirebellen om een einde te maken aan de oorlog in Jemen, verklaart een Saudische hooggeplaatste verantwoordelijke vandaag. “We hebben een open kanaal met de Houthi’s sinds 2016 en we onderhouden die contacten om vrede in Jemen te bereiken”, heeft een anonieme verantwoordelijke verklaard. De rebellen reageerden nog niet op de verklaring.

De aankondiging volgt nadat er gisteren in Ryad een akkoord tot een machtsverdeling in het zuiden van Jemen ondertekend werd, onder de bescherming van Saoedi-Arabië. Met het akkoord komt er in theorie een einde aan het conflict tussen de regering, die ondersteund wordt door Saoedi-Arabië, en de separatistische Zuiderse Overgangsraad (STC), gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

“We sluiten onze deuren niet voor de Houthi’s”, aldus de anonieme bron. Over het dialoog met de Jemenitische rebellen wist de verantwoordelijke niet uit te wijden. Na een opleving van raket- en droneaanvallen door de rebellen tegen Saudische steden, is het de afgelopen weken relatief rustig gebleven.

De rebellen, die politiek ondersteund worden door Iran, namen in 2014 hoofdstad Sanaa en grote delen in het noorden van het land in. In maart 2015 kwam een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië tussenbeide, en draaide het conflict uit tot een burgeroorlog.

In september gaf Amerikaans vice-staatsminister voor het Midden-Oosten David Schenker tijdens een bezoek aan Saoedi-Arabië het bestaan toe van contacten tussen de Amerikaanse regering en de Houthi’s.

Bron: Belga