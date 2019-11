Repatriëring zes kinderen uit Syrië kostte bijna 45.000 euro

De repatriëring van zes kinderen van Syriëstrijders eerder dit jaar heeft Defensie 44.920 euro gekost. Dat heeft minister van Defensie Didier Reynders (MR) woensdag gezegd in de commissie Landsverdediging, na een vraag van N-VA-Kamerlid Theo Francken. De zes kinderen werden in juni terug naar ons land gebracht. Ze verbleven in het kamp Al-Hol in Noord-Syrië en werden door de Koerdische autoriteiten aan de diplomatieke vertegenwoordigers van België overgedragen. Het ging om vijf minderjarigen, onder wie vier wezen, en één meerderjarige vrouw die door haar vader als tiener was ontvoerd om uitgehuwelijkt te worden aan een IS-strijder.

Volgens minister Reynders bedroegen de kosten voor de begeleiding van het militair personeel 4.200 euro. De kosten voor het militair vliegtuig bedroegen 40.720 euro. “Bij de repatriëring werden twee militaire piloten, twee stewards en een militair ingezet. Op geen enkel moment hebben die militairen een abnormaal of uitzonderlijk veiligheidsrisico gelopen”, zei de minister in de Kamercommissie. Volgens de minister zijn er geen nieuwe repatriëringen gepland.

De VS vragen dat de Europese landen hun Syriëstrijders, net als hun vrouwen en kinderen, terughalen uit Syrië en in eigen land berechten. De Amerikaanse ambassadeur in België, Ronald Gidwitz, zei dat vorige week nog eens in een aantal interviews. De VS zou daar zelfs bij willen helpen.

Minister Reynders zegt dat de regering wel bereid is alle Belgische kinderen naar België terug te halen. “Ik heb dat ook gezegd aan de VS.” Wel wil hij de concrete voorstellen van de Amerikanen kennen.

De kwestie zal volgende week besproken worden in Washington op een vergadering met de landen van de coalitie tegen IS.

