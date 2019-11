Qatar Airways voert cargovluchten uit tussen Maastricht en Luik: 9 minuten vliegen

Luchtvaartmaatschappij Qatar Airways voert sinds kort cargovluchten uit tussen Maastricht en Luik, een vlucht van welgeteld 9 minuten. Dat zegt het Luikse gemeenteradslid Pierre Eyben (Vert Ardent) vandaag in de Sudpresse-kranten. Eyben heeft het over een ecologische aberratie. De cargovlucht vertrekt uit de Qatarese hoofdstad Doha, en maakt normaal een tussenlanding in Luik om daarna door te vliegen naar Mexico. Maar op 3 november landde een Boeing 777 van Qatar Airways eerst in Maastricht, om vervolgens richting Luik te vertrekken. Op 10 november staat er opnieuw zo’n vlucht gepland.

Sudpresse schrijft dat Qatar Airways zelf verveeld zit met de situatie. “Het gaat om een nieuwe Nederlandse klant die absoluut wil dat zijn vracht in Maastricht wordt afgeleverd. De startbaan in Maastricht is echter niet lang genoeg om het vliegtuig meteen daarna naar Mexico te laten doorvliegen. Daarom moet het toestel in Luik geherpositioneerd worden.” Het bedrijf bestudeert naar verluidt een aparte vlucht Doha-Maastricht.

bron: Belga