Politieke desinformatie op Facebook neemt toe in aanloop naar Amerikaanse presidentsverkiezingen

Politieke desinformatie op Facebook is de laatste drie maanden toegenomen, meldt Amerikaanse non-profitorganisatie Avaaz in een gepubliceerd rapport. De Amerikaanse presidentsverkiezingen volgend jaar zouden zich volgens het online campagnenetwerk kunnen kenmerken door een nog grotere golf aan valse berichten dan in 2016. Valse politieke berichtgeving werd dit jaar al 158 miljoen keer bekeken in de Verenigde Staten, schrijft Avaaz. “De verkiezingen van 2020 zijn in gevaar”, waarschuwt campagnedirecteur Fadi Quran. “Ons team heeft vastgesteld dat miljoenen Amerikanen zichtbaar valse politieke informatie zien en delen”, verklaart hij. Volgens het rapport zouden er de laatste drie maanden zo’n 4,6 miljoen interacties geweest zijn over de twintig meest verspreide “fake news”-berichten, ten opzichte van 3,1 miljoen tijdens de drie tot zes maanden voor de verkiezingen van 2016.

De vorige presidentsverkiezingen werden negatief gekenmerkt door het Cambridge Analyticaschandaal, waarbij de Britse onderneming gegevens van tienmiljoenen Facebookgebruikers verzamelde om hen politiek te manipuleren. Sinds de zaak in 2018 aan het licht kwam, heeft Facebook extra maatregelen getroffen om onder meer valse accounts en desinformatie aan te pakken. Toch slaagt de sociale netwerksite er volgens het rapport van Avaaz niet in om de virale verspreiding van valse berichtgeving op het platform te verminderen.

Voor het onderzoek baseerde de ngo zich op 100 valse berichten die sinds het begin van het jaar het meest werden bekeken werden. Het aantal valse berichten tegen Democraten en “liberalen” ligt tweemaal hoger dan die tegen Republikeinen en conservatieven, aldus het rapport.

