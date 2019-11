Nieuwe generatie voorzitters moet nieuwe communautaire ronde voorbereiden

De nieuwe generatie Franstalige partijvoorzitters moet rond de tafel gaan zitten om de toekomst van België voor te bereiden. Dat heeft cdH-voorzitter Maxime Prévot vandaag verklaard op LN24. Hij blikt daarbij vooruit naar een mogelijk rondje staatshervormen in 2024. Prévot is sinds begin dit jaar voorzitter van het cdH. Bij Ecolo namen Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane het roer in handen, terwijl Paul Magnette zich intussen ook officieel PS-voorzitter mag noemen. MR en DéFI krijgen binnenkort een nieuwe voorzitter.

Als het van Prévot afhangt, moet die nieuwe generatie rond de tafel gaan zitten. “We weten dat er in 2024 – de Vlamingen hebben dat aangekondigd – een nieuwe institutionele ronde komt. Laten we die voorbereiden”, aldus de cdH-voorzitter.

De Franstalige partijen hoeven wat hem betreft niet bang te zijn voor een nieuwe staatshervorming indien die toelaat het land beter te laten functioneren. Hij pleit daarbij voor een herfederalisering van bepaalde bevoegdheden – wat haaks staat op wat Vlaamse partijen doorgaans voorstaan. Hij voert daarbij het kluwen aan ministers aan dat nodig is om problemen op het vlak van gezondheid en mobiliteit aan te pakken.

“Ik word een beetje moe van het leitmotiv dat Franstaligen nergens vragende partij voor zijn. Ik ben vragende partij voor een overheid die werkt, voor een staat die minder uitgeeft voor al die verschillende ministeriële niveaus. Ik ben vragende partij voor een denkoefening over institutionele aanpassingen, waaronder de herfederalisering van bepaalde bevoegdheden, opdat het beleid efficiënter wordt”, benadrukt Prévot.

Het cdH is nog steeds niet van plan in een regering te stappen. De partij zou met haar 5 Kamerzetels immers niet onmisbaar zijn. Maar Prévot herhaalt wel dat het cdH bereid is mee te werken aan elke oplossing die “de stabiliteit van het land” helpt te verzekeren en zijn socio-economische vooruitgang in de hand werkt.

“Er zijn scenario’s met een soms erg nipte meerderheid (paarsgroen heeft maar één zetel op overschot). Als er hervormingen nodig zijn om uit de crisis te geraken en een stabiel land in marsrichting te garanderen, dan zouden we die kunnen steunen als daar overleg aan vooraf gaat en als die binnen onze krijtlijnen vallen”, geeft Prévot aan. Het cdH staat evenwel niet op de lijst van partijen die informateur Paul Magnette zal consulteren.

bron: Belga