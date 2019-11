Minstens 37 doden bij aanval op medewerkers van Canadees mijnbedrijf in Burkina Faso

Minstens 37 mensen zijn omgekomen nadat een konvooi met werknemers van de Canadese goudproducent SEMAFO is aangevallen in Burkina Faso. Dat meldt de gouverneur van de regio Est, Saidou Sanou. In een mededeling veroordeelt de gouverneur de “barbaarse en laffe” aanval. Die vond plaats op zo’n 40 kilometer van de mijn Boungou, die uitgebaat wordt door SEMAFO. Bij de aanval zouden nog eens zestig mensen gewond zijn geraakt.

Het noorden van Burkina Faso grenst aan Mali en Niger, en is een toevluchtsoord voor islamistische extremisten, die de burgerbevolking regelmatig aanvallen.

Het land in het westen van Afrika behoort tot de tien armste landen ter wereld, volgens de Verenigde Naties.

Bron: Belga