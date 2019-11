Libanese betogers bezetten overheidsinstanties en nutsbedrijven

Antiregeringsbetogers in Libanon zijn gestart met verschillende soorten protest, om de president onder druk te zetten een nieuwe regering te vormen en het politieke systeem, dat volgens hen corrupt is, grondig te reviseren. Honderden leerlingen en studenten hebben geweigerd naar de les te gaan om zich bij het protest te voegen. Betogers in Beiroet hebben vandaag de toegang tot telefoon-, elektriciteits- en waterbedrijven geblokkeerd, en sporen mensen aan hun energierekeningen niet te betalen. Ook de toegang tot het Justitiepaleis, waar de meeste rechtbanken van de hoofdstad zich bevinden, werd versperd. Betogers voor het gebouw riepen om “een eerlijk rechtsstelsel weg van de politiek”.

Hoewel sinds gisteren sommige scholen hun deuren opnieuw geopend hebben, kozen studenten op verschillende plaatsen in het land er vandaag voor mee te betogen. Er werd tevens een sit-indemonstratie georganiseerd voor het ministerie van Onderwijs, meldt het nationaal informatieagentschap (NNA) van Libanon.

Sinds 17 oktober vinden er in Libanon betogingen plaats, met grote bijeenkomsten in Beiroet en wegversperringen van hoofdwegen in het land. Het leger is er gisteren in geslaagd alle belangrijke wegen die de afgelopen twintig dagen geblokkeerd werden door betogers weer te openen.

Betogers uit verschillende religieuze groepen beschuldigen de politieke klasse van wanbeheer en corruptie. Premier Saad Hariri diende daarom vorige week zijn ontslag in bij president Michel Aoun. De president heeft nog niemand aangeduid om een nieuwe regering te vormen. De betogers hebben opgeroepen tot een regering van technocraten om de kwijnende economie weer te doen opleven.

Bron: Belga