Duitsland verscherpt grenscontroles

Nadat onlangs een uit het land gezette crimineel opnieuw zijn weg naar Duitsland had gevonden, zal Duitsland de controles aan de grenzen verscherpen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) heeft een voorstel klaar om de politie voortaan meer controle- en onderzoeksmogelijkheden te geven, vooral aan de grenzen. Mensen met een inreisverbod voor Duitsland zullen zo al meteen aan de grens teruggestuurd kunnen worden, zo legde het ministerie uit.

Een paar dagen geleden dook een van de kopstukken van de beruchte Miri-clan op in Bremen nadat hij in juli naar Libanon was teruggestuurd. De Miri-clan is een Mhallami-Koerdische criminele organisatie, oorspronkelijk afkomstig uit Libanon, die zich bezighoudt met drugshandel, afpersing en wapenhandel.

bron: Belga