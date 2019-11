Champions League – Club Brugge keert na gemiste strafschop met lege handen terug uit Parijs

Club Brugge heeft woensdag op de vierde speeldag in groep A van de Champions League met het kleinste verschil (1-0) verloren op bezoek bij de Franse landskampioen en competitieleider PSG. Invaller Mbaye Diagne was na de pauze met een gemiste strafschop voor Club de pineut van de avond. Vrank en vrij, zo voetbalde Club in de eerste helft in het Parc des Princes. Het leverde de bezoekers ook wat kansen op, maar net in de zestien van PSG sputterde de Brugse motor al te vaak – David Okereke en Dennis toonden zich al te genadig. Bij de eerste echte tegenstoot van de Parijzenaars was het vervolgens meteen raak: Dagba zette zich goed door op rechts en zijn voorzet ging knullig door de benen van Simon Deli tot bij Mauro Icardi, die aan de tweede paal helemaal vergeten was en de 1-0 randje buitenspel maar in een leeg doel te duwen had. Na dat openingsdoelpunt trok de thuisploeg het spel wat meer naar zich toe, evenwel zonder Club volledig naar de keel te grijpen, zoals in de heenwedstrijd twee weken geleden wel het geval was. Club bleef zo in de wedstrijd en had in het begin van de tweede helft een uitstekende kans op de gelijkmaker, maar Keylor Navas hield Okereke en Dennis van een treffer.

Een kwartier voor affluiten leek het dan toch te gaan gebeuren voor blauw-zwart, toen invaller Mbaye Diagne werd aangetrapt door Thiago Silva ging de bal op de stip. De van Galatasaray gehuurde aanvaller eiste zelf het leer op, terwijl aanvoerder Hans Vanaken bij Club de vaste strafschopnemer is en ook coach Philippe Clement duidelijk maakte dat Vanaken moest trappen. Diagne hield echter voet bij stuk en trapte vervolgens de elfmeter te zwak: Navas pakte zowaar klemvast en zo kreeg blauw-zwart niet wat het verdiende.

In de stand is Club met twee punten derde en telt het nog steeds één punt meer dan Galatasaray, dat met zware 6-0 cijfers onderuitging bij Real Madrid. Het beslissende duel om de derde plaats in de groep dat recht geeft op Europese overwintering in de Europa League wordt op de eerstvolgende speeldag (26 november) in Istanboel gespeeld. Real is na een zwakke start stevig tweede met zeven punten, PSG is met twaalf op twaalf al zeker van de achtste finales.

