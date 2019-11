Champion of Champions snooker – Mark Allen houdt Mark Selby uit halve finales

Mark Allen (WS-7) heeft zich dinsdag in het Engelse Coventry voor de halve finales van het Champion of Champions geplaatst. De 33-jarige Noord-Ier deed dat door Mark Selby (WS-6) met 6-2 te verslaan. Selby nam nog wel een 1-2 voorsprong, vervolgens won “The Pistol” vijf frames op rij. In de eerste ronde had Allen Matthew Selt (WS-29) met 4-2 uitgeschakeld en nam Selby met 4-0 de maat van de Chinees Yan Bingtao (WS-18).

Zaterdag neemt Allen het in de halve finales (best of 11) op tegen de winnaar van een groep met Judd Trump (WS-1), de Schot Stephen Maguire (WS-14), Kyren Wilson (WS-9) en de Thai Thepchaiya Un-Nooh (WS-22). Zij beginnen woensdag aan hun toernooi. De finale wordt zondag naar een best of 19 gespeeld. De winnaar strijkt 150.000 pond (174.000 euro) op.

bron: Belga