“Brexit is grootste vergissing sinds einde van Tweede Wereldoorlog”

Zes dagen na het einde van zijn ambtstermijn als voorzitter van het Britse parlement heeft John Bercow de neutraliteitsplicht van zich afgeschud en zijn mening gegeven over het Britse vertrek uit de Europese Unie. “De grootste vergissing in het buitenlands beleid sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog”, luidt die. “Ik denk dat de brexit de grootste vergissing in het buitenlands beleid is sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog”, zo verklaarde Bercow in een gesprek met de buitenlandse pers in Londen. Hij vreest dat het Britse vertrek uit de Europese Unie geen positieve impact zal hebben op het internationale aanzien van het land.

Nu zijn ambtstermijn ten einde is, hoeft Bercow naar eigen zeggen niet meer onafhankelijk te zijn. Maar de conservatief houdt staande dat hij zich als parlementsvoorzitter steeds onpartijdig heeft opgesteld en zowel voorstanders als tegenstanders van de brexit in het House of Commons “op eerlijke wijze” heeft behandeld.

Vooral brexiteers betichten de 56-jarige Bercow ervan dat hij zich wel degelijk partijdig heeft opgesteld. Hij gaf parlementsleden voluit de ruimte om de conservatieve regering ter verantwoording te roepen en maakte verstrekkende beslissingen over procedures tijdens de behandeling van de brexit.

Bercow nam op 31 oktober afscheid als parlementsvoorzitter na een ambtsperiode van tien jaar. Maandag koos het parlement in Westminster de socialist Lindsay Hoyle als zijn opvolger.

